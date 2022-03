Während Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) seine Batterierohstoff-Werke für die Autoindustrie in Europa plant, arbeitet die EU-Kommission an einer Verordnung, die die Nachhaltigkeit von Batterien über ihren Lebenszyklus gewährleisten soll. Um die neuen Anforderungen vorwegzunehmen, wird das Clean-Tech-Unternehmen nun mit einem bedeutenden wissenschaftlichen Institut in Deutschland und einem britischen Lieferketten-Spezialisten zusammenarbeiten. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...