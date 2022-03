Berlin (ots) -Um traumatisierten Schmerzpatienten aus der Ukraine zu helfen, startet die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) eine Spendenaktion mit der Organisation "Ärzte ohne Grenzen". Gleichzeitig wird der Krieg in der Ukraine Thema eines eigenen Symposiums im Rahmen des Deutschen Schmerz- und Palliativtages, der in der kommenden Woche online stattfindet."Während wir uns in Deutschland friedlich fortbilden, geschieht in Europa großes Leid durch den von Russland unter seinem Präsidenten Wladimir Putin initiierten Angriffskrieg in der Ukraine", sagt Dr. Johannes Horlemann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS). In einem Spendenaufruf bittet die Fachgesellschaft um finanzielle Unterstützung, damit die medizinische Versorgung der Verletzten und Vertriebenen in und aus der Ukraine verbessert werden kann. Der Appell der DGS: "Bitte unterstützen Sie unsere Hilfsaktion. Wir sammeln Spenden über Ärzte ohne Grenzen, weil unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort wissen, wo das Leid am größten ist."Spenden können ab sofort über das folgende Spendenkonto eingezahlt werden:Spendenkonto bei der Bank für SozialwirtschaftIBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00Empfänger: Ärzte ohne Grenzen e.V.Verwendungszweck: Ukraine-KriseStichwort: DGS - Schmerz- und Palliativtag 2022Symposium "Hilfe für traumatisierte Schmerzpatienten" informiert über KriegsfolgenDie Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. macht den Krieg und das große Leid auf dem Schmerz- und Palliativtag zum Thema. Das Symposium zu den Folgen des Krieges in der Ukraine "Hilfe für traumatisierte Schmerzpatienten" findet am kommenden Mittwoch, 23. März 2022, von 14:00 bis 15:00 Uhr statt. Anmeldungen zum Symposium und zum Kongress sind über folgenden Link möglich: https://interplan.eventsair.com/dsp2022/herzlich-willkommen/Site/RegisterSteckbrief Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2022 - ONLINEThema: Individualisierung statt Standardisierung - Schwerpunkt: ENDLICH LEBEN!Termin: 22. bis 26. März 2022Ort: Der Kongress findet online statt.Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V.Tagungspräsidenten: Dr. Johannes Horlemann / Norbert SchürmannWeiterführende Links:www.schmerz-und-palliativtag.dewww.dgschmerzmedizin.de***Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) ist mit rund 4.000 Mitgliedern und 120 Schmerzzentren die führende Fachgesellschaft zur Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen. In enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Schmerzliga e. V. ist es ihr vorrangiges Ziel, die Lebensqualität dieser Menschen zu verbessern - durch eine bessere Diagnostik und eine am Lebensalltag des Patienten orientierte Therapie. Dafür arbeiten die Mitglieder der DGS tagtäglich in ärztlichen Praxen, Kliniken, Schmerzzentren, Apotheken, physiotherapeutischen und psychotherapeutischen Einrichtungen interdisziplinär zusammen. Der von der DGS gestaltete jährlich stattfindende Deutsche Schmerz- und Palliativtag zählt seit 1989 auch international zu den wichtigen Fachveranstaltungen und Dialogforen. Aktuell versorgen etwa 1.321 ambulant tätige Schmerzmediziner die zunehmende Zahl an Patienten. Für eine flächendeckende Versorgung der rund 3,9 Millionen schwerstgradig Schmerzkranken wären mindestens 10.000 ausgebildete Schmerzmediziner nötig. Um eine bessere Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen zu erreichen, fordert die DGS ganzheitliche und bedürfnisorientierte Strukturen - ambulant wie stationär - sowie eine grundlegende Neuorientierung der Bedarfsplanung.KontaktGeschäftsstelleDeutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V.Lennéstraße 910785 BerlinTel. 030 - 85 62 188 - 0Fax 030 - 221 85 342info@dgschmerzmedizin.dewww.dgschmerzmedizin.dePressekontakt während des Kongresses:eickhoff kommunikation GmbHDr. Monika DüngenheimTel. 0221 - 99 59 51 65duengenheim@eickhoff-kommunikation.dePressekontakt:Monika Funckeickhoff kommunikation GmbHProbsteigasse 15 | 50670 KölnTelefon +49 (0) 221-995951-40Telefax +49 (0) 221-995951-99funck@eickhoff-kommunikation.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112743/5172218