DJ PTA-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: BTV Vorstand schlägt Dividende von EUR 0,30 je Stammstückaktie vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Innsbruck (pta020/16.03.2022/11:44) - Der Vorstand der BTV hat aufgrund der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,30 je Stammstückaktie für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen (Dividende Geschäftsjahr 2020: EUR 0,12). Damit erfolgt eine Rückkehr auf das Niveau vor Beginn der COVID 19-Pandemie.

Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 31. März 2022 sowie der Genehmigung der Aktionäre der BTV im Rahmen der Hauptversammlung am 11. Mai 2022 würde sich die Gesamtausschüttung an die Aktionäre auf EUR 10.209.375,00 belaufen.

Der Geschäftsbericht der BTV für das Geschäftsjahr 2021 wird am 7. April 2022 veröffentlicht.

ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

