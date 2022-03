DJ PRESSEMITTEILUNG/Zielmarkt "Gesundheit & Soziales": Wilken Software Group beteiligt sich an Aconsite AG

Das erklärte Ziel der Strategie der Wilken Software Group ist es, durch enge Kooperationen mit Systemhäusern den Zugang zu den Zielmärkten zu verbessern und gleichzeitig die Kundenbetreuung zu intensivieren. Im Bereich "Gesundheit & Soziales" arbeitet Wilken dazu schon seit vielen Jahren mit der Aconsite AG zusammen. Diese Beziehung wird nun durch die Übernahme eines wesentlichen Unternehmensanteils am Dortmunder Beratungsunternehmen weiter gestärkt. "Diese Beteiligung ist mit einer klaren Zielvorgabe verbunden: So wird die Aconsite an den Standorten Dortmund und Ulm künftig die zentrale Verantwortung für einzelne Zielgruppen von Wilken übernehmen, allen voran den Markt der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Gleichzeitig ergänzen die Aconsite-Kompetenzfelder Prozess- und Organisationsmanagement sowie IT-Management unser Portfolio ideal. Denn IT-Projekte werden in Zukunft deutlich prozessorientierter aufgesetzt werden, als bisher - gerade was unser neues P/5-System angeht", erklärt Wilken-CEO Dominik Schwärzel die Ausrichtung. "Eine klare Aufgabenzuweisung auf der einen Seite und die Bündelung aller Branchenkompetenzen auf der anderen werden dazu beitragen, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam ein deutliches Wachstum erzielen können", ergänzt Dr. Oliver Topp, Vorstand der Aconsite AG.

Personelles Bindeglied zwischen beiden Unternehmen ist Jochen Endreß, im Wilken Management Board bisher verantwortlich für den Vertrieb im Bereich Gesundheit & Soziales. Er hatte die Zusammenarbeit schon in den vergangenen Jahren betreut und wird künftig bei der Aconsite Verantwortung in Vertrieb und Beratung einnehmen.

Erste Kontakte zwischen Wilken und Aconsite gab es schon seit 2010 über gemeinsame Projekte bei verschiedenen Gesetzlichen Krankenkassen (GKV). Dies führte 2017 zu einem ersten Partnervertrag, in dessen Rahmen ein spezifisches GKV-Risikomanagement aufgebaut wurde. 2019 wurde die Partnerschaft weiter ausgebaut. Als Beratungspartner übernahm die Aconsite über die Zielgruppe der Gesetzlichen Krankenkassen hinaus auch Projekte bei Wilken-Anwendern aus anderen Branchen. Dazu gehören Zielgruppen wie Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigungen, soziale Träger und kirchliche Einrichtungen. Neben der Konzeption, Implementierung, Schulung und der Supportunterstützung in Großprojekten fokussiert sich die Aconsite seitdem zunehmend auf die Konzeption und Implementierung neuer Branchenanwendungen in P/5.

Über die Aconsite AG

Die Aconsite AG ist Branchenspezialist für die wertorientierte Beratung von Krankenkassen, Kassenärztlichen- und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, Leistungserbringern und Unternehmen des Gesundheits-,Sozial- und Pflegemanagements. Das Leistungsportfolio umfasst die Kompetenzfelder Strategie, Geschäftsprozessmanagement, Finanzmanagement/Controlling, Markt- und IT- sowie Human-Resource-Management. Zur Umsetzung der IT-Projekte komplettiert die Aconsite AG als Systemhauspartner ihren ganzheitlichen Beratungsansatz durch Konzeptions-, Implementierungs- und Supportleistungen auf Basis der ERP-Branchenlösung Wilken P/5. Die Integration betriebswirtschaftlichen Know-hows und technologischer Kompetenz bietet den Kunden ganzheitliche und eng abgestimmte Lösungen - von der Idee über die Umsetzung bis zum dauerhaft erfolgreichen Einsatz der Lösungen. Von ihren Standorten in Deutschland und der Schweiz aus betreut Aconsite über 120 Unternehmen und Institutionen; insgesamt wurden seit der Unternehmensgründung mehr als 1.400 Projekte erfolgreich abgeschlossen.

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

