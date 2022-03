DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: Börsengang der weclapp SE nicht im ersten Halbjahr 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Marburg (pta021/16.03.2022/11:58) - Marburg, den 16. März 2022 - Der Vorstand der weclapp SE, einer Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die bereits weit fortgeschrittenen Vorarbeiten für einen möglichen Börsengang der weclapp SE zunächst auszusetzen. Diese Entscheidung wurde unter dem Eindruck der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen und der Volatilität an den Kapitalmärkten sowie nach intensiver Beratung mit den emissionsbegleitenden Banken getroffen.

Die 3U HOLDING AG hatte bekanntgegeben, dieses Vorhaben als eine mögliche Option zur Finanzierung zusätzlichen weiteren Wachstums der weclapp SE im Lauf des ersten Halbjahrs 2022 umsetzen zu wollen, jedoch unter dem Vorbehalt eines günstigen Börsenumfelds. Die gegenwärtige Kapitalmarktentwicklung erfüllt diese Bedingung nicht. Die weclapp SE behält sich vor, die Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen.

Veröffentlichende Person: Dr. Joachim Fleïng Head of Investor Relations Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: ir@3u.net

Emittent

3U HOLDING AG Frauenbergstr. 31-33 35039 Marburg Deutschland LEI: 529900VVQ4470YJ67K26

Handelsregister: Amtsgericht Marburg HRB 4680

ISIN DE0005167902 Handelsplätze: XETRA Tradegate Frankfurt, Berlin, Hamburg/Hannover, Düsseldorf, München, Stuttgart

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

