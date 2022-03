BEIJING (IT-Times) - Die Märkte in China und Hongkong schnellte heute Morgen unserer Zeit in die Höhe, nachdem die Regierung in China bekannt gab, die Märkte unterstützen zu wollen, was erneut Hoffnung auf ein Ende des Crackdowns schürt. China-Aktien erholen sich sowohl in Hongkong als auch auf dem chinesischen...

