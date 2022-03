In einem ohnehin freundlichen Marktumfeld geht es auch wieder mit den Aktien der lange Zeit gebeutelten Airlines wieder deutlich nach oben. So können auch die Anteilscheine der Lufthansa im frühen Handel knapp drei Prozent zulegen. Indes hat sich die Privatbank Berenberg eher wenig optimistisch zur Lufthansa-Aktie geäußert. So hat Analyst Conor Dwyer die MDAX-Titel erneut mit "Hold" eingestuft. den fairen Wert beziffert er unverändert auf lediglich 6,30 Euro. Er betonte, dass sich das erste Quartal ...

