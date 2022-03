Während die Märkte weltweit gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed warten, hat der Bitcoin seit dem Tief vom Wochenende einiges an Boden gutgemacht. Der Kurs der größten Kryptowährung sprang auf über 41.000 US-Dollar. Die weltweit anhaltende hohe Inflation mit steigenden Preisen sowie die Angst vor einer gleichzeitig eingebremsten Wirtschaftsleistung hat dafür gesorgt, dass die Notenbanken an der Zinsschraube drehen. Während die EZB in der EU weiter vor einer Erhöhung der Zinsen zurückschreckt, wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch erstmals seit der Coronakrise die Zinsen erhöhen - wahrscheinlich um 0,25 ...

