FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hugo Boss von 67 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn die Neuaufstellung der Marke gut laufe, mangele es dem Modekonzern an kurzfristigen Kurstreibern, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Gefahr, dass sich das wirtschaftliche Umfeld im Jahresverlauf vor allem in Europa eintrübt. Durch den Ukraine-Krieg dürften wahrscheinlich auch Werbeausgaben aufgeschoben werden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 07:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

HUGO BOSS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de