Der Onlinemarktplatz Ebay hat neue Zahlungsoptionen eingeführt. Dank einer strategischen Partnerschaft mit Klarna können Käufer:innen künftig auch auf Rechnung kaufen oder in Raten bezahlen. Der Zahlungsdienstleister Klarna und das Handelsunternehmen Ebay arbeiten künftig noch enger zusammen. Das kündigte Ebay in einer Pressemitteilung an. Durch die Partnerschaft ändern sich auch die Zahlungsmethoden beim Onlinehändler. Käufer:innen haben in Zukunft noch flexiblere Möglichkeiten, ihre Ware zu bezahlen. Aktuell gehört die Sofortüberweisung von Klarna zum Standardangebot, was die ...

