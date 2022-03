Für die Aktien von Morphosys ging es am Mittwochmorgen nach oben. Dem Biotechunternehmen spielten gute Nachrichten zu einem der Krebsmittel des Konzerns in die Karten. Was passiert ist, wie die Aktie reagiert. Für das Krebsmittel Monjuvi von Morphosys gab es gute Nachrichten: Der Verband der US-Krebszentren NCCN hat das Mittel unter bestimmten Voraussetzungen bei B-Zell-Lymphomen nun als bevorzugte Therapie einstuft. Die Aktien der Biotechfirma stiegen ...

