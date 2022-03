Hannover (www.anleihencheck.de) - An den vergangenen fünf Handelstagen erhöhte sich der Kreis der bisher am Primärmarkt aktiven Jurisdiktionen um Singapur, die Slowakei, Südkorea sowie Neuseeland, so Melanie Kiene, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Am Mittwoch sei die United Overseas Bank (UOB) mit einer EUR-Benchmark (ISIN XS2456884746/ WKN A3K3BM) auf die Investoren zugegangen und habe eine nunmehr nicht mehr unübliche kurze Laufzeit von drei Jahren gewählt. Das Orderbuch habe sich auf EUR 1,7 Mrd. summiert, der Bond über EUR 1,5 Mrd. sei bei ms +7 Bp am Markt platziert worden (Guidance: ms +11 Bp area). Bei dem Deal handle sich immerhin um die bisher größte EUR-Benchmark aus Singapur. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...