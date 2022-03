Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt im SSA-Umfeld war in der vergangenen Handelswoche größtenteils von deutschen Emittenten geprägt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Sowohl die NRW.BANK als auch die L-Bank hätten noch am vergangenen Mittwoch - also einen Tag vor der turnusmäßig anstehenden EZB-Sitzung - Opportunitäten am Markt gesehen: Die NRW.BANK (Ticker: NRWBK) habe hierbei eine EUR 1 Mrd. (WNG) schwere fünfjährige Anleihe (ISIN DE000NWB9080/ WKN NWB908) zu ms -15 Bp (Guidance: ms -15 Bp area) emittiert. Der Kupon betrage 0,25% und der Reoffer-Preis 99,431%, woraus sich eine Emissionsrendite von 0,365% ableite. ...

