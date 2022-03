New York (www.anleihencheck.de) - Überraschenderweise hat die EZB an ihrer bisherigen Agenda zur Normalisierung ihrer Geldpolitik festgehalten, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Der EZB-Rat sei beunruhigt über die beschleunigte Inflation, möchte jedoch aufgrund der durch die Ukraine-Invasion verursachten Unsicherheiten nicht überstürzt handeln. Daher dürfte der Markt aufgrund der unterdurchschnittlichen Performance kurz- bis mittelfristiger Anleihen bei steigenden Renditen in Richtung einer abflachenden Zinskurve tendieren. Der durch die staatliche Nachfrage starke Primärmarkt könnte die Ränder der Zinskurve ebenfalls belasten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...