Mercedes-Benz bläst mit seinen vollelektrischen EQ-Modellen zum Angriff auf Tesla. Nun wurde ein neues Batteriewerk in den USA eröffnet. Derweil raten 13 von 14 Analysten zum Kauf der Aktie. Ist Mercedes das neue Tesla?

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz hat in den USA ein neues Batteriewerk eröffnet. In der Fabrik in Bibb County, Alabama sollen Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien für die vollelektrischen Mercedes-Modelle EQS SUV und EQE SUV montiert werden.

Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Group, nannte die Eröffnung der Batteriefabrik in Alabama einen "wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur vollelektrischen Zukunft."

In dem Werk sollen zunächst keine eigenen Batteriezellen produziert werden, sondern lediglich Batteriesysteme aus angelieferten Zellen zusammengebaut werden. Langfristig will sich Mercedes jedoch auch stärker bei der Zellproduktion engagieren. Dafür wurde eine entsprechende Batteriepartnerschaft mit dem Spezialisten Envision AESC bekanntgegeben. Zuvor hatte Mercedes bereits erklärt, mit Partnern weltweit acht "Gigafabriken" zur Zellproduktion mit einer Gesamtkapazität von 200 Gigawattstunden bauen zu wollen.

Bei dem neuen Batteriewerk legt Mercedes nach eigenen Angaben großen Wert auf Nachhaltigkeit. Ab 2024 soll der gesamte Strombedarf des Werkes in Bibb County aus erneuerbaren Energien stammen. Weiterhin setzt Mercedes an dem Standort auf eine energieeffiziente Gebäudegestaltung, Kreislaufwirtschaft, Batterierecycling und die Gabelstapler werden mit Wasserstoff statt Diesel betrieben.



Mercedes will zwischen 2022 und 2030 40 Milliarden Euro im Bereich der Elektromobilität investieren. Bereits 2025 soll die Hälfte der verkauften Neufahrzeuge batterieelektrisch sein.

Derzeit raten 13 von 14 Analysten zum Kauf der Mercedes-Benz-Aktie: UBS, RBC, Deutsche Bank, Credit Suisse, JP Morgan, Goldman Sachs, Warburg Research, DZ BANK, Berenberg Bank, Barclays, Kepler Cheuvreux, Nord/LB sowie Bernstein Research haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Leidglich Jefferies empfiehlt die Aktie zu Halten.

Die Aktie der Mercedes-Benz-Group gewann am Mittwoch deutlich hinzu: Im Xetra-Handel steht sie derzeit mehr als 4,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet momentan 65,03 Euro (Stand: 16.03.2022, 13:03 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

