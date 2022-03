(shareribs.com) New York 16.03.0222 - Der Autobauer Mercedes-Benz verstärkt sein Engagement in den USA und hat nun eine Batteriefabrik im Land eröffnet. Derweil sucht der Elektronikriese Panasonic nach einem Standort für die Produktion von Teslas 4680-Zellen. Mercedes-Benz verfolgt in einigen Märkten eine ehrgeizige Elektrostrategie. Unterstrichen wurde dies vor einigen Wochen mit der Vorstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...