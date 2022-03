Wie alle China-Aktien litt auch das Papier von BYD in den letzten Wochen stark unter den Sorgen der Anleger. Seit dem Allzeithoch vergangenen November reduzierte sich der Kurs in der Spitze um 45 Prozent. Gestern setzte die Aktie dann zur Gegenbewegung an, welche heute eindrucksvoll fortgesetzt wird.Für BYD sah es in letzter Zeit nicht gut aus. Die Angst vor steigenden Zinsen und dann die branchenübergreifenden Gefahren für China-Aktien drückten den Kurs von über 38 Euro kurzzeitig bis auf 18,45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...