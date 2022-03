LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Encavis nach Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das im Bereich der erneuerbaren Energien tätige Unternehmen habe starke Zahlen für das vergangene Jahr gemeldet, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohen Energiekosten spielten dem Unternehmen in die Hände./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 10:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 10:23 / GMT



ISIN: DE0006095003

