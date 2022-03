ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Leerstand an Wohnimmobilien in Deutschland habe 2021 ein historisches Tief erreicht, was auf einen Mangel an Angeboten zurückzuführen sei, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ziele des Managements für 2022 entsprächen seinen Erwartungen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 07:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0775917882

