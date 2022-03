DGAP-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

16.03.2022 / 15:52 CET/CEST

Jena, 16. März 2022 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den B2B-Handel, gibt den Erwerb von 80 % der Anteile an der niederländischen Sparque B.V. bekannt; 20 % bleiben in Händen der bisherigen Anteilseigner bzw. des amtierenden Managements, das Teil der erweiterten Geschäftsführung von Intershop wird. Darüber hinaus erwirbt Intershop die Rechte zur Nutzung der Technologie für E-Commerce für personalisierte Suchen und Produktempfehlungen auf KI-Basis im B2C- und B2B-Commerce von der niederländischen Gesellschaft Spinque B.V., die an der Sparque B.V. beteiligt ist. Die SaaS-Lösung wird von Intershop aus der Microsoft Azure Cloud in die eigene E-Commerce-Plattform ohne Zusatzaufwand integriert und wird auch Unternehmen angeboten, die nicht auf die Intershop Commerce-Plattform setzen. Somit entsteht für die Intershop-Gruppe ein neues Geschäftsfeld, welches die langjährige Erfahrung von Intershop im E-Commerce mit modernster KI Technologie kombiniert. Durch die Vereinbarung von Put- und Call-Optionen kann Intershop im Jahr 2026 die weiteren Anteile an der Sparque B.V. erwerben und damit gleichzeitig die zuvor zeitlich befristeten exklusiven Nutzungsrechte in eine dauerhafte Rechtsposition verwandeln. Über den Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

