Elektroauto-Hersteller aus aller Welt haben im bisherigen Jahresverlauf ordentlich an Wert eingebüßt. So hat die Tesla-Aktie seit Anfang Januar über 30 Prozent verloren. Aktionäre stehen jetzt vor der Frage, ob sie die Aktie halten oder abspringen sollen.Tesla kämpft zurzeit mit der 800 Dollar-Marke, nachdem die Aktie Anfang November noch zu 1243,49 Dollar gehandelt wurde. Damit wurden mehr als 240 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet.Ihren Tiefpunkt hatte die Tesla-Aktie am 24. Februar, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...