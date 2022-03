Wie die Financial Times aktuell berichtet, haben Russland und die Ukraine einen Neutralitätsplan für die Ukraine zur Beendigung des Krieges ausgearbeitet. Und man sieht: Dax (+210 Punkte), Dow, Nasdaq und Co springen aktuell nach oben! Die Angaben über den Plan stammen laut Bericht von drei an den Gesprächen beteiligten Personen - es gebe erhebliche Fortschritte ...

