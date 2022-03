Augsburg (www.fondscheck.de) - Nachdem mit Oliver Morath und Thomas Justen in den letzten Wochen zwei Vertriebsprofis die Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds verstärkt haben, kann nun ein weiterer Erfolg vermeldet werden: Die HC Capital Advisors GmbH entschied sich für den Ausbau der Zusammenarbeit und SQUAD Fonds gewinnt somit einen weiteren ausgezeichneten Fonds - den GALLO European Small & Midcaps, so Discover Capital GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

