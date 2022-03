Der LLB Immo KAG ist es 2021 gelungen, die fünf in Verwaltung befindlichen Immobilienfonds, die sich auf Büro- und Gewerbeimmobilien in den Kernmärkten Österreich und Deutschland konzentrieren, durch aktives Asset Management weiter langfristig und stabil auszurichten. Um das mittlerweile rund 90 Liegenschaften umfassende und ca. 720.000 m2 große Bestandsportfolio in Österreich und Deutschland auch in den kommenden Jahren weiterhin aktiv zu bewirtschaften wird auch im Jahr 2022 der Geschäftsbereich Asset Management personell weiter ausgebaut." so Michael Schoppe, Geschäftsführer der LLB Immo KAG. Im abgelaufenen Jahr konnten insgesamt 100 Gewerbemietverträge auf einer Fläche von rund 110.000 m2 und einem Volumen von ca. 63 Mio ....

