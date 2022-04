DJ WTS gewinnt Dr. Dirk Niedling für den Bereich Asset Management & Financial Services

DGAP-Media / 2022-04-13 / 13:06 München, 13.04.2022 - WTS, ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory, hat Anfang April Zuwachs von Dr. Dirk Niedling erhalten. Als Teil des stark aufgestellten Asset Management & Financial Services-Teams, wird er ab sofort am Standort Frankfurt seine Kompetenzen im Feld der Finanzsteuern einbringen. "Wir freuen uns mit Dirk Niedling einen wirklichen Hochkaräter in seinem Umfeld an Bord der WTS begrüßen zu dürfen. Wir konnten ihn als Verstärkung für unsere hochspezialisierte Asset Management und Financial Services-Praxis gewinnen. Ab sofort wird er unser Team mit seiner Expertise, vor allem im Bereich der steuerlichen Beratung zu Banken- und Fondsbesteuerung sowie im Investmentsteuerrecht bestens komplementieren", kommentiert Jürgen Scholz, Mitglied des Vorstands von WTS. Dr. Dirk Niedling kommt von KPMG, wo er seit 2015 im Bereich International Tax für die Beratung von Banken, Finanzdienstleistern, Industrieunternehmen, Family Offices und Private Clients verantwortlich war. Dabei beriet er insbesondere in finanzmarktspezifischen Steuerfragen, Steuerplanungs- und Gestaltungskonzepten sowie zu komplexen Finanzierungstransaktionen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Konzeption und Umsetzung von Anlage- und Finanzierungsstrukturen und der Beratung zu offenen und geschlossenen Fondskonzepten. Davor war der Rechtsanwalt und Steuerberater direkt in der Banken- und Finanzindustrie beschäftigt. Bei der Deutsche Bank AG war er u.a. für Steuerplanungsfragen zuständig und trieb die steuerliche Analyse und Beratung von Geschäftseinheiten mit kapitalmarktorientierten Geschäften voran. Neben Dirk Niedling wird auch der Investmentsteuerrechtler Dr. Jan Hempelmann von EY das Financial Services-Team verstärken. "WTS verfügt über absolut hochspezialisierte Köpfe im Bereich der Finanzsteuern und bietet eines der größten und breitaufgestelltesten Teams. Deshalb freue ich mich schon sehr darauf, mein Know-how einzubringen, an Mandanten weiterzugeben bzw. sie zu Steuerfragen und Sonderfällen kompetent zu beraten", ergänzt Neuzugang Dirk Niedling. Über WTS WTS ist ein global agierender Full-Service-Anbieter für Steuerberatung und Financial & Deal Advisory mit hoher Digitalisierungskompetenz. Mit Pioniergeist entwickeln die mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von WTS innovative und integrierte Lösungen, um ihre Mandanten durch zunehmende regulatorische Anforderungen und den digitalen Wandel zu navigieren. WTS setzt dabei auf hochspezialisierte Expertinnen und Experten sowie den Einsatz neuester Technologien. Das Beratungsangebot von WTS wird durch die drei Geschäftsbereiche Tax, Advisory und Digital repräsentiert. WTS verzichtet bewusst auf die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen ist damit ein unabhängiger und langfristiger Partner. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter wts.com/de Pressekontakt WTS: Florian Kestler/ Celina Halfmann Thomas-Wimmer-Ring 1 80539 München Telefon: +49 89 286 46-1565/ -1248 florian.kestler@wts.de celina.halfmann@wts.de

