In Europa herrscht Krieg, die Inflation geht durch die Decke - und was passiert mit an der Börse mit Berkshire Hathaway? Das Buffett-Konglomerat ist so viel wert wie nie zuvor. Die A-Aktie klettert am Mittwoch vorbörslich auf 504.041 Dollar, die B-Aktie steht bei 336 Dollar. Wohl dem, der schon lange investiert ist.Sein Prinzip ist seit jeher einfach: Kaufe das, was du verstehst und kaufe es günstig. Warren Buffetts Top-Performance ist der beste Beweis, dass die Strategie langfristig voll und ganz ...

