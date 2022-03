Das Marktumfeld bleibt ambitioniert. Die Verunsicherung der Anleger ist aufgrund der zahlreichen Krisenherde unverändert groß, die Volatilität entsprechend hoch. Aber auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Nebenwerten? Wo liegen mögliche Kursziele?Intel investiert Milliarden in neue Chipfabriken in Magdeburg. Was bedeutet das für Jenoptik? Fallen auch für PVA TePla neue Aufträge ab? IT-Dienstleister Allgeier hat die Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...