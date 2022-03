Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Evangelischer GottesdienstDie Pandemie hatte uns schon einiges abverlangt und nun der Krieg. Die Bilder vom Leid der Menschen in der Ukraine gehen vielen an die Substanz. Woraus schöpfen wir Zuversicht und Hoffnung?Was kann uns auch für lange und schwierige Wegstrecken stärken? Präses Dr. Annette Kurschus und Pfarrerin Bianca Schamp zeigen anhand der biblischen Geschichte des Propheten Elia, wie eine "Wegzehrung" aussehen kann, wenn wir glauben, dass es nicht mehr weitergeht.Für die Musik sorgen ein Projektchor unter Leitung von Christian Roß, Paula Dosch als Solistin, Martin Landzettel, Violine, und Andreas Karthäuser an der Orgel.Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde, Telefonnummer 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif).Die evangelischen ZDF-Gottesdienste stehen im Jahr 2022 unter dem Motto "das_stärkt".Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5172686