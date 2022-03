Shanghai, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) -Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, gibt bekannt, dass sein LTE-A-Kommunikationsmodul für Fahrzeuge AG525R-GL, das den globalen Markt verfolgt, Zertifizierungen für den Betrieb in weltweiten Mobilfunknetzen erhalten hat. Zu den Zulassungen gehören regulatorische, Konformitäts- und Betreiberzertifikate von GCF, FCC, CE, PTCRB, UKCA, IC, IFETEL, SRRC, NAL, CCC, KC, NCC, JATE, TELEC, RCM, Verizon, AT&T, T-Mobile, Telus, KT, NTT DOCOMO und Telstra.Das zertifizierte AG525R-GL-Modul basiert auf dem AEC-Q100-qualifizierten Qualcomm SA415M-Chipsatz und ist ein Mitglied der meistverkauften AG52xR-Familie von Quectel. Das Modul entspricht dem internationalen Qualitätsmanagementsystem für die Automobilindustrie IATF 16949:2016, hat die Massenproduktion erreicht und wurde von einer Reihe bekannter Automarken für kritische Automobilanwendungen ausgewählt.Das AG525R-GL zielt auf den globalen Automobilmarkt ab, unterstützt LTE-A Cat 12 und bietet eine Spitzen-Downlink-Datenrate von 600 Mbit/s. Das Produkt ist rückwärtskompatibel mit bestehenden UMTS- und GSM-Netzen, so dass Fahrzeuge auch in abgelegenen Gebieten ohne 4G-Abdeckung verbunden werden können.Darüber hinaus unterstützt das Modul die MIMO-Technologie (Multiple-Input Multiple-Output). Die Verwendung mehrerer Antennen auf der Empfängerseite zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Frequenzband minimiert Fehler erheblich und optimiert die Datengeschwindigkeit.Um vernetzten Fahrzeugen präzise Ortungsdienste anbieten zu können, ist das AG525R-GL-Modul mit einer integrierten Positionierungslösung ausgestattet, die L1+L5-Dualfrequenz- und Multikonstellations-GNSS, PPE (RTK) sowie die Qualcomm Dead Reckoning (QDR) 3.0-Technologie unterstützt. Dies vereinfacht das Produktdesign erheblich und ermöglicht eine schnellere, genauere und zuverlässigere Positionierung.Darüber hinaus bietet das zertifizierte Modul eine Reihe von hardware- und softwarebasierten Funktionen wie Secure Boot, TrustZone, SELinux, Multi-APN und mehr, um die Sicherheit der Datenkommunikation zu erhöhen.Den vollständigen Text finden Sie unter https://www.quectel.com/news-and-pr/quectel-awarded-global-certificates-for-lte-a-automotive-module-ag525r-glInformationen zu Quectel:Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und Service unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von über 3.000 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen bei Mobilfunk-, GNSS- und WiFi/BT-Modulen, Antennen und IoT-Konnektivität vor. Das Unternehmen ist an der Shanghaier Börse notiert (603236.SS) und hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet der Dinge auf der ganzen Welt voranzubringen.Für weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless) und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT).Pressekontakt:Ashley,86-551-6586 9386*8016Original-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132686/5172708