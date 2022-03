(shareribs.com) Washington 16.03.2021 - Der US-Bundesstaat Colorado hat den ältesten legalen Cannabismarkt in den USA. Dieser schwächelte zuletzt etwas. In Washington wollen rund 20 Unternehmensvertreter den Druck auf die Politik erhöhen. Das Department of Revenue des Bundesstaates Colorado hat für den Monat Januar Cannabisverkäufe von 151 Mio. USD gemeldet. Es ist der zweithöchste Wert, der bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...