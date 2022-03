Mainz (ots) -Über die durch die ansteigenden Energiepreise hervorgerufenen Belastungen der Bürger:innen berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 17. März 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Die Preise für Sprit und Heizöl liegen auf Rekordniveau und belasten viele Menschen in Rheinland-Pfalz. Vor allem Berufspendler:innen leiden unter dem Kostendruck. In der Politik ist eine Debatte entbrannt, wie die Bürger:innen entlastet werden können. Viele Unionspolitiker wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf fordern, die Steuern auf Benzin und Diesel zu senken. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"- Reporter Wolfgang Heintz hat aber auch Automobil- und Energieexpert:innen getroffen, die erklären, wie man beim Autofahren und Heizen Kosten sparen kann. Und laut Förstern im Land ist Holz als alternativer Energielieferant immer gefragter.Weitere Themen der Sendung:- Debatte um Agrarwende - Landwirte fordern verstärkten Getreideanbau in Rheinland-Pfalz- "Zur Sache"-PIN: Könnten wir uns in Deutschland ausschließlich mit selbst erzeugten Lebensmitteln versorgen?- Steigende Inzidenzen - Sind die geplanten Lockerungen der Corona-Politik noch haltbar?- Anne Spiegel unter Druck - Welche politische Verantwortung trägt die ehemalige Umweltministerin bei der Flutkatastrophe?- "QueerWein Rheinland-Pfalz" - Aktion der Landesregierung sorgt für Diskussionen"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger,Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5172715