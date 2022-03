Bern (ots) -Die Lindenhofgruppe nimmt den Fachkräftemangel ernst und reagiert mit diversen Massnahmen aktiv dagegen. Als attraktive Arbeitgeberin steigert sie ihre Reichweite mit einem Kultur-Engagement über die Grenze des Kantons Bern hinaus. Gleichzeitig bietet die Spitalgruppe ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2022 deutlich bessere Anstellungsbedingungen.Deutliche Verbesserung der AnstellungsbedingungenDie Geschäftsleitung der Lindenhofgruppe hat die Lohnanpassungen aus der Lohnrunde 2022 beschlossen und freut sich sehr, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2022 Lohnmassnahmen in der Höhe von insgesamt 1.2% anzubieten. Gleichzeitig tragen weitere Massnahmen zur Verbesserung der Anstellungsbedingungen in den Bereichen Medizin, Pflege und Therapie bei. Die Nacht- und Wochenendzulagen von bisher CHF 6.- werden - per 1. April 2022 - auf CHF 8.- erhöht. Dies entspricht einer weiteren Lohnerhöhung von 0.8% für die Zulage berechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spitalgruppe. Mit den genannten Massnahmen wird die Lindenhofgruppe Ihre Position als attraktive Arbeitgeberin weiter stärken und ausbauen. Vor allem im Pflegebereich rüstet sie sich mit innovativen Arbeitsbedingungen, Laufbahn- und Anstellungsmodellen sowie mit Nachwuchsförderung gegen den sich abzeichnenden Pflegefachkräftemangel.Kultur-Engagement zur Gewinnung von FachpersonalIm Wettbewerb um medizinisches, pflegerisches und therapeutisches Fachpersonal sind neue Ideen gefragt. Deshalb engagiert sich die Lindenhofgruppe im Jahr 2022 zum ersten Mal als Co-Partnerin am Musik-Festival "Zermatt Unplugged". Mit diesem Engagement nimmt die Spitalgruppe die Chance wahr, ihr medizinisches und pflegerisches Leistungsangebot einem überregionalen Publikum näherzubringen. Damit geht sie einen weiteren aktiven Schritt zur Gewinnung von Fachpersonal. Unter dem Motto "Für ein gesundes Miteinander" wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lindenhofgruppe beim "Zermatt Unplugged" junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern.Pressekontakt:Medienstelle der LindenhofgruppeE-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100886597