Der Gold-Kurs gehört zu den wichtigsten Stimmungsbarometern an den Märkten und gerade in politischen Börsen wie gegenwärtig scheint das wichtiger zu sein denn je. Jüngst kam der Preis gemessen am US-Dollar (XAU/USD) nach unten, ist das also ein Zeichen für... was? Wir sehen in der aktuellen Situation sogar ein wunderbares Szenario für einen Trade. Unsere ganz konkreten Einstiegsmarken stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

