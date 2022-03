DGAP-News: G&P GmbH & Co.KG / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

G&P GmbH & Co.KG:: SiC Processing GmbH - Erste Abschlagsverteilung der Quote für die Gläubiger der Anleihe 2011/2016



16.03.2022 / 18:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 16. März 2022



Der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Christopher Seagon hat am 16.03.2022 in Abstimmung mit dem Gläubigerausschuss eine Abschlagsverteilung in Höhe von 2,13% auf die zur Insolvenztabelle festgestellten Forderungen vorgenommen.



Um auszuschließen, dass im Wege der Abschlagsverteilung Zahlungen an nachrangige Gläubiger fließen, wird der gemeinsame Vertreter G&P GmbH & Co. KG eine Prüfung der einzelnen Forderungen der Anleihegläubiger und sodann die Auszahlung der Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1H3HQ1 / WKN A1H3HQ) an die Anleihegläubiger veranlassen. Die Auszahlung auf die Anleihe erfolgt auf die Bestände vom 16.03.2022 (24:00 Uhr). Die Ausschüttung wird Ende März 2022 beginnen.



Um die Auszahlung vorzunehmen, fordert der gemeinsame Vertreter die Anleihegläubiger auf, sich auf der Homepage von One Square (https://onesquareadvisors.com/sic/) zu registrieren. One Square handelt im Auftrag des gemeinsamen Vertreters G&P GmbH & Co. KG als Abwicklungsstelle.

Bei Rückfragen steht One Square für die G&P GmbH & Co. KG unter sic@guentherpartner.com zur Verfügung.





Kontakt

G&P GmbH & Co. KG

-Team SiC-

Theatinerstraße 36

D-80333 München

Fax: +49-89-15 98 98-22

E-Mail: sic@guentherpartner.com

www.onesquareadvisors.com



16.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de