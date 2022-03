Halle/MZ (ots) -



Jede geimpfte Ärztin, jeder geimpfte Pfleger hilft, das Gesundheitssystem stabil zu halten, und ist auch Vorbild für andere. Wer in einem so verantwortlichen Beruf die Impfung verweigert, weil er bei Facebook mal etwas gelesen hat, richtet schweren Schaden an. Statt Menschen zu heilen und zu pflegen, unterminiert er das Vertrauen in eines der wichtigsten Instrumente, das wir haben. Zudem kann niemand mehr behaupten, er lehne lediglich den neuartigen mRNA-Impfstoff ab. Die Alternative ist längst ausgeliefert. Jeder kann sie sich holen. Sollte das Ignorieren der Impfpflicht in großem Umfang ohne Folgen bleiben, ließe der Staat die Schwächsten allein.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5172727

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de