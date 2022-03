The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.03.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.03.2022

ISIN Name

CA2909284077 EMGOLD MNG CORP.

CA7182572072 PHILIPPINE METALS

ES0114297015 BARON DE LEY INH. EO 0,60

US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01

