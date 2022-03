DIC Asset Aktie steht vor einem Quantensprung durch die Sicherung der angestrebten "gut" 51 % Beteiligung an der VIB Vermögen AG. Und so führt die von Sonja Wärntges überraschend angekündigte Übernhameofferte trotzt Widerstand des "Objkets der Begierde" und einem marginalen Aufgeld zum Erfolg. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) startete am 21.01.2022 eine anorganische Wachstumsinitiative, wie viele andere Immobilienkonzerne in den letzten Jahren zuvor. Plan: Teil- "Übernahme" von 51% der VIB Vermögens AG. Und auch das Kaufangebot in Höhe von 51,00 EUR von Aktie schien ungewöhnlich, nur unwesentlich ...

