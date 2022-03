Die Zinsen in den USA steigen, schneller als so mancher Experte erwartet hatte. Die anfänglichen Tagesgewinne sind bei mehreren Indizes teilweise abgeschmolzen. Seit 2018 wurden die Zinsen nicht mehr erhöht, doch was geschah in der Vergangenheit an den Märkten nach einer Zinswende?Die Federal Reserve wird die Zinsen zum ersten Mal seit 2018 anheben, um die Inflation einzudämmen. Wie der Aktienmarkt darauf reagieren könnte, zeigt die Geschichte. Entscheidend ist: Nimmt die US-Notenbank eine Reihe ...

