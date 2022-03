MAINZ (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga auf vier Punkte verkürzt. Der Tabellenzweite gewann sein Nachholspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch 1:0 (0:0). Das Siegtor erzielte der Belgier Axel Witsel in der 87. Minute. Damit hat der BVB den Titelkampf nach 26 Spielen mit nun 56 Punkten auf dem Konto wieder erheblich spannender gemacht. Mainz belegt mit weiterhin 34 Zählern den zehnten Rang und hat noch eine weitere Partie nachzuholen. Im FSV-Team hatte es einen Corona-Ausbruch gegeben, daher waren die Spiele gegen Dortmund und den FC Augsburg verschoben worden./yyzz/DP/jha