WilsonHCG, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Talentmanagements, gab heute die Übernahme von Claro Analytics bekannt und baut damit seine Kompetenzen im Bereich der Talentanalyse weiter aus.

Claro Analytics, das 2014 von Michael Beygelman gegründet wurde, ist eine führende Technologieplattform für den Bereich Talentanalyse mit einzigartigen Funktionen zur Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken in den Talentmarkt. So können Unternehmen fundiertere, strategische Entscheidungen über Talente treffen.

John Wilson, CEO von WilsonHCG, kommentierte die Übernahme wie folgt: "WilsonHCG hat eine Marktlücke bei der Bereitstellung von Erkenntnissen über Talente als Service erkannt, die Claro Analytics füllt. In dieser wettbewerbsintensiven Talentlandschaft sind globale Unternehmen mehr denn je auf den Zugang zu Echtzeit-Arbeitsmarktdaten angewiesen, aber vielen fehlen die Ressourcen, um diese Erkenntnisse zu erheben und umzusetzen. Durch diese Übernahme sind wir in der Lage, noch umfassendere Echtzeit-Talentdaten zu liefern, die Unternehmen dabei helfen, Talente zu gewinnen und zu halten." Er fügte hinzu: "Ich kenne Michael schon seit einigen Jahren und seine Leidenschaft für Innovation ist unerreicht."

Mit der Übernahme von Claro Analytics bereitet WilsonHCG den Weg für die offizielle Markteinführung seines mit Spannung erwarteten Angebots, das nach Bedarf ausgelagerte Talentanalyse-Dienste anbietet.

Michael Beygelman, CEO von Claro Analytics, fügte hinzu: "Ich freue mich, mit John und dem Team von WilsonHCG zusammenzuarbeiten, und das zu einem einzigartigen Zeitpunkt in der Geschichte, an dem Daten die einzige glaubwürdige Währung geworden sind, die Unternehmen dabei helfen kann, vielfältige Talente einzustellen und zu halten." Er fuhr fort: "Durch unsere Partnerschaft mit WilsonHCG wird Claro Analytics in die Lage versetzt, in Innovation und Produktentwicklung zu investieren, und wir können die globale Präsenz von WilsonHCG nutzen, um unser Wachstum voranzutreiben."

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein preisgekrönter, weltweit führender Anbieter von Talentlösungen. Als strategischer Partner unterstützt das Unternehmen einige der weltweit angesehensten Marken beim Aufbau umfassender Talentfunktionen. Mit einer weltweiten Präsenz in mehr als 65 Ländern und auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG ein komplettes Paket konfigurierbarer Dienstleistungen an, darunter Auslagerung von Personalbeschaffungsprozessen (Recruitment Process Outsourcing, RPO), Führungskräftevermittlung (Executive Search), externe Mitarbeitervermittlung (Contingent Talent) und Personalberatung (Talent Consulting).

Über Claro Analytics

Claro Analytics verfolgt das Ziel, alle personalbezogenen Informationen weltweit zu organisieren und leicht zugänglich zu machen, damit Unternehmen strategischere Entscheidungen über Talente treffen können. Die innovative Talentanalyseplattform von Claro Analytics unterstützt Unternehmen, die sowohl professionelle Fachkräfte als auch Angestellte einstellen, bei strategischen Initiativen wie z. B. bei der Mitarbeiterbindung, bei Kennzahlen und Benchmarking zur Vielfalt, bei der Planung von Personalangebot und -nachfrage, beim wettbewerbsorientierten Talent-Benchmarking und bei Gehaltsinformationen in Echtzeit.

