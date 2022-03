Auch am Dienstag blickten die Anleger wieder gebannt auf den Krieg in der Ukraine, wo sich im Vergleich zu den vorherigen Tagen aber nur vergleichsweise wenig tat. Die russischen Streitkräfte kommen nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums kaum noch voran. Statt neuer Vorstöße gibt es nur endlose und sehr wahrscheinlich kriegsverbrecherische Bombardierungen von Städten aus der Ferne zu beobachten.Auch wenn sich Angaben über den Kriegsverlauf nicht unabhängig bestätigen lassen, so kristallisiert sich dennoch immer mehr heraus, dass Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...