DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 14.498 Pkt - Thyssenkrupp sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat der Mittwochabend zu den ruhigeren gezählt. Bei Morphosys tat sich am Abend nach dem Ausweis von Geschäftszahlen kaum etwas. "Anleger zeigten wenig Interesse an der Zahlenvorlage", so der Marktakteur. Der Kurs wurde knapp unter Xetra-Schluss getaxt.

Bei Thyssenkrupp war da schon etwas mehr los, die Titel wurden 2,5 Prozent schwächer gehandelt. Die Stahl- und Technologiekonzern hatte angesichts der russischen Invasion in der Ukraine seine Cashflow-Prognose für das laufende Geschäftsjahr ausgesetzt.

Die Dic Asset AG hat sich die Mehrheit an der VIB Vermögen AG gesichert" die Papiere von Dic wurden 1 Prozent höher getaxt. Nachrichtenlos wurden Teamviewer 0,8 Prozent leichter gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.498 14.441 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 16, 2022 17:00 ET (21:00 GMT)

