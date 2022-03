Chinesische Techwerte überzeugen heute im Handel. Technologiesektor verzeichnet dabei höchsten Tagesgewinn aller Zeiten.Zu den Top-Werten des heutigen Handelstages gehört ohne Frage Alibaba (US01609W1027). Die Aktie des E-Commerce Giganten aus China schoss im Handel an der Börse in Hongkong um 27 % nach oben. Dies bedeutet eine Erholung bis auf 92 US-Dollar.Insgesamt zeigten sich die Techwerte aus China durchaus freundlich. Grund hierfür waren Meldungen, dass die chinesische Regierung an einer Stabilisation der Börsen interessiert sei. Zuvor tagte ...

