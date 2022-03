Focal Systems hat sich zum Ziel gesetzt, den stationären Einzelhandel mit Hilfe modernster KI und Deep Learning zu automatisieren und zu optimieren. Wir sind stolz darauf, die Einführung des weltweit ersten "Self-Driving Store"-Betriebssystems namens FocalOS anzukündigen, das auf der Grundlage von Computer Vision und KI arbeitet. Nachdem die Plattform 7 Jahre lang in Zusammenarbeit mit den größten Einzelhändlern der Welt getestet wurde, ist das "Self-Driving Store"-Betriebssystem ("Selbstfahrendes Ladengeschäft") von Focal nun allgemein verfügbar.

Mit Hilfe von KI-gestützten Regalkameras nutzt FocalOS "Computer Vision"- und "Deep Learning"-Technologien, um Regale in Echtzeit zu digitalisieren. Diese Digitalisierung fließt in FocalOS ein, das die Auftragserfassung und -bestellung automatisiert, die Lagerarbeiter zur Verdoppelung ihrer Produktivität führt, das Kategorienmanagement auf Filialbasis optimiert, E-Comm-Plattformen zur Vermeidung von Substitutionen managt, die Produktivität pro Mitarbeiter erfasst, um weitere Effizienzsteigerungen zu erzielen, und vieles mehr. Mit FocalOS können sich Führungskräfte innerhalb von Sekunden von jedem Ort der Welt in jedes beliebige Geschäft "teleportieren" und genau sehen, wie die Verkaufsregale aussehen und wie sich die Geschäfte entwickeln.

Große Einzelhändler haben einen mehr als 50-fachen ROI mit FocalOS erzielt, wodurch dies die profitabelste Investition im gesamten Bereich der Einzelhandelstechnologie ist.

Francois Chaubard, Gründer und CEO, wird diese Lösung auf der FMI Midwinter Conference in Orlando, Florida, am 29. März ausführlich vorstellen.

Einzelhändler haben einen unglaublich anspruchsvollen Job. Sie müssen Tausende von Artikeln, Mitarbeitern, Geschäften und den E-Commerce managen und sich gleichzeitig mit steigenden Arbeits- und Lieferkettenkosten und dem immerwährenden Kampf um Marktanteile auseinandersetzen. Seit 2015 arbeitet unser Team mit weltweit führenden Einzelhändlern zusammen, um KI-Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, die echte Innovationen, transformative Finanzergebnisse und zufriedene Kunden hervorbringen.

-Francois Chaubard Gründer/CEO, Focal Systems

Focal hat mit führenden Einzelhändlern in Nordamerika, Europa und Australien kooperiert und weltweit mehr als 50.000 Kameras installiert. Diese Neuerung versetzt Einzelhändler in die Lage, vollautomatische "Self-Driving Stores" zu betreiben, mit denen sie eine noch nie dagewesene Arbeitseffizienz und Umsatzsteigerung erzielen können, indem sie den Laden einfach auf "Cruise Control" ("Tempomat") stellen und die KI das Ruder übernehmen lassen.

Wir suchen immer nach weiteren Möglichkeiten, das Einkaufserlebnis für unsere Kunden zu verbessern. Focal hilft uns dabei, Technologie einzusetzen, um unsere Warenverfügbarkeit in den Regalen zu verbessern, damit unsere Kunden jedes Mal, wenn sie bei uns einkaufen, das finden, wonach sie suchen."

-Sam Wankowski Chief Operations Officer, Walmart Kanada

Über Focal Systems

Focal Systems wurde 2015 in San Francisco aus dem Stanford Computer Vision Lab heraus gegründet und ist der Branchenführer im Bereich der Einzelhandelsautomatisierung. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den stationären Einzelhandel mit Hilfe von modernstem Deep Learning und KI zu automatisieren und zu optimieren. Wir haben das weltweit erste "Self-Driving Store"-Betriebssystem entwickelt, das die Art und Weise, wie Filialen betrieben werden, revolutioniert. Focal hat bis heute mehr als 40 Mio. USD eingeworben und seine Lösungen auf drei Kontinenten und in Hunderten von Geschäften mit Tausenden von Kameras implementiert. Das Focal-Team besteht aus einer sorgfältig zusammengestellten Gruppe von Einzelhandels- und KI-Experten, die gemeinsam die nächste Generation von Betriebssystemen für den stationären Einzelhandel entwickelt haben. Sie nutzen modernste KI und Best Practices im Einzelhandel, um stationäre und Online-Läden zu automatisieren und zu optimieren.

