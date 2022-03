Halo Collective - der 600% Super-Hebel auf den Akanda Hype!

Halo hat gute Arbeit geleistet! Wir haben ungefähr 19 Millionen US-Dollar in Bophelo und Canmart investiert und es sind jetzt fast 142 Millionen US-Dollar in Akanda-Aktien. Halo ist ein Business Incubator! Wir arbeiten an 3 bis 4 weiteren Spin-Outs, während wir unsere Cali-Dispensaries eröffnen… bleiben Sie dran!

Viele Beobachter werden sich jetzt fragen, wie es möglich ist, dass die Bewertungen so weit auseinanderklaffen und warum der Kurs von Halo Collective (WKN: A3C9VV) nachgibt, obwohl der Beteiligungswert durch die Akanda-Aktien immer weiter wächst. Ich denke, dass der Mittwochsrücksetzer von Gewinnmitnahmen herrührt, denn die Halo-Aktie hat in nur zwei Handelstagen bis zu fast 180% Kursgewinn sehen können.

Aber auch das US-Kerngeschäft von Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird angekurbelt. Still und heimlich wurde offenbar am Freitag die "Budega" in North Holywood eröffnet (News darüber überfällig) , die künftig 10 Mio. USD jährlich erwirtschaften sollte. Es hat tatsächlich den Anschein, als ob man den Standort goldrichtig ausgewählt hat:

Auch ohne große Werbung läuft das Geschäft offenbar nicht schlecht an, aber es soll nun auch bald eine "große Eröffnung" geben, bei der dann höchstwahrscheinlich die große Werbetrommel gerührt wird. Eine der am meisten frequentierten Straßen in Los Angeles sollte für stetige Laufkundschaft sorgen. Im Künstlerviertel gelegen, wird sich auch bald eine Stammkundschaft etablieren.

Halo Collective Inc.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

Akanda:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 12,7 Mio. Aktien in die Akanda Corp. eingebracht. Die Akanda Corp. feierte am 15.3.2022 das NASDAQ Debut und hat nuneinen Börsenwert von rund 300 USD!

Triangle:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 Millionen Reg-A+ Finanzierung

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Triangle-Fazit:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD