Die neuen Funktionen verbessern die Hybrid-Cloud-Konnektivität und Automatisierung zur Verbesserung von Kosten und Zugangsmöglichkeiten mit nativer Cloud-Provider-Integration

NetApp (NASDAQ: NTAP), ein weltweit tätiges, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute gemeinsam mit Cisco (NASDAQ: CSCO) die Weiterentwicklung von FlexPod mit der Einführung von FlexPod XCS bekannt gegeben. FlexPod XCS bietet eine automatisierte Plattform für moderne Anwendungen, Daten und hybride Cloud-Services.

FlexPod besteht aus vorab validierten Speicher-, Netzwerk- und Servertechnologien von Cisco und NetApp. Die neue "FlexPod XCS"-Plattform wurde entwickelt, um die Bereitstellung moderner Anwendungen und Daten in einer hybriden Cloud-Umgebung voranzutreiben. FlexPod XCS ist die erste und einzige Hybrid-Cloud-Lösung, die in alle drei großen öffentlichen Cloud-Anbieter nativ integriert ist. Zusätzlich haben Unternehmen die Möglichkeit, FlexPod-as-a-Service zu nutzen, ein Pay-as-you-grow-Preismodell für mehr finanzielle und operative Flexibilität.

"Seit Jahren hilft FlexPod den Kunden von Presidio, die Performance ihrer Apps zu steigern, Investitionskosten für Software einzusparen und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren", sagt Raphael Meyerowitz, Vice President für den Bereich Engineering bei Presidio. "Mit FlexPod XCS bieten NetApp und Cisco unseren Kunden mehr Flexibilität, Zugangsmöglichkeiten und Skalierbarkeit, um ein nahtloses Hybrid-Cloud-Erlebnis zu ermöglichen."

"Es ist schön zu sehen, dass Cisco und NetApp FlexPod XCS im Zeitalter der hybriden Cloud gemeinsam auf den Markt bringen", sagte Jeffrey den Oudsten, Chief Technology Officer bei Conscia Niederlande. "Die Standardisierung mit FlexPod XCS bietet uns und unseren Kunden vielfältige Technologien und enorme Vorteile, wie die Möglichkeit, eine einzige Anlaufstelle für Rechnungsstellung, Bestellung, Support und validierte Designs zu haben. Conscia ist fest entschlossen, seinen Kunden die beste hybride Cloud-Infrastruktur zu bieten, und zusammen mit Cisco und NetApp haben wir die besten Technologiepartner, die uns dabei helfen werden, dieses Versprechen zu erfüllen."

FlexPod XCS vereinfacht den hybriden Cloud-Betrieb, indem es die Zugriffsmöglichkeiten und Skalierbarkeit verbessert und die Infrastruktur von einem lokalen und Edge-Standard auf die hybride Cloud erweitert. Dieses neue Angebot bildet die Grundlage für weitere gemeinsame Innovationen, die neue Lösungen für die hybride Cloud, Container und moderne Workloads hervorbringen werden.

FlexPod XCS erweitert die FlexPod-Plattform um eine Reihe neuer Funktionen:

Hybrid-Cloud-Konnektivität: Durch die Ausweitung der Datenstruktur von Unternehmen erhalten Kunden die operative Gewissheit, die richtigen Apps und Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen.

Durch die Ausweitung der Datenstruktur von Unternehmen erhalten Kunden die operative Gewissheit, die richtigen Apps und Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen. Automatisierung: Umfassende Automatisierung der Infrastruktur in allen Phasen des Lebenszyklus mit dem Cisco Intersight Cloud Orchestrator und automatisierten Skripten und Workflows von NetApp zur Optimierung des alltäglichen IT-Betriebs, einschließlich Konfiguration, Bereitstellung, Erweiterung sowie Nutzung und Optimierung der Infrastruktur.

Umfassende Automatisierung der Infrastruktur in allen Phasen des Lebenszyklus mit dem Cisco Intersight Cloud Orchestrator und automatisierten Skripten und Workflows von NetApp zur Optimierung des alltäglichen IT-Betriebs, einschließlich Konfiguration, Bereitstellung, Erweiterung sowie Nutzung und Optimierung der Infrastruktur. Transparenz: Eine verbesserte und einheitliche Ansicht aller FlexPod-Bestandteile durch Cisco Intersight, so dass Unternehmen mit intelligenteren Ressourcenentscheidungen schneller auf ihre Geschäftsanforderungen reagieren können

Eine verbesserte und einheitliche Ansicht aller FlexPod-Bestandteile durch Cisco Intersight, so dass Unternehmen mit intelligenteren Ressourcenentscheidungen schneller auf ihre Geschäftsanforderungen reagieren können FlexPod-as-a-Service: Senkung der anfänglichen Kosten für mehr Flexibilität und individuelle Kaufoptionen auf der Grundlage von Budgets und Nutzungsumfang

Senkung der anfänglichen Kosten für mehr Flexibilität und individuelle Kaufoptionen auf der Grundlage von Budgets und Nutzungsumfang Neue Referenzarchitektur mit NetApp Cloud Volumes ONTAP-Instanzen (CVO) auf AWS: FlexPod XCS und ONTAP-Integration mit der Automatisierung über Cisco Intersight

FlexPod XCS bietet IT-Abteilungen außerdem neue Erkenntnisse mit umfassender Transparenz und maßgeschneiderten Automatisierungsfunktionen, die die operative Produktivität steigern. Das neue FlexPod-as-a-Service-Nutzungsmodell ermöglicht Kunden mehr finanzielle und operative Flexibilität, da sich die Kosten nach der Nutzung richten.

"Unsere strategische Partnerschaft mit NetApp schafft durch eine tiefgreifende Technologieintegration, die darauf abzielt, die größten Herausforderungen unserer Kunden zu lösen, weiterhin einen Mehrwert für Unternehmen", sagt Siva Sivakumar, Vice President des Bereichs Cloud Compute Product Management bei Cisco. "FlexPod XCS mit Unterstützung von Cisco Intersight bietet unseren Kunden wichtige neue Funktionen wie Automatisierung, Transparenz und Hybrid-Cloud-Betrieb in einer zentralen, einheitlichen Plattform für moderne Apps, Daten und Hybrid-Cloud-Dienste."

"Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Innovationsarbeit mit Cisco bei der Erweiterung der FlexPod-Funktionen, die die einzigartigen geschäftlichen Herausforderungen von Unternehmen lösen", sagt Mike Arterbury, Vice President des Bereichs Hybrid Cloud Infrastructure OEM Solutions bei NetApp. "Auf der Grundlage unserer zwölfjährigen Partnerschaft mit Cisco vereint FlexPod XCS unsere branchenführenden Technologien und vereinfacht die Bereitstellung von Daten und Anwendungen, so dass Unternehmen neue Dienste effizienter in der Edge- und Core-Umgebung oder in der Cloud betreiben können."

FlexPod XCS ist als Vorabversion für Partner und Kunden erhältlich und wird voraussichtlich Mitte 2022 weltweit verfügbar sein.

Über FlexPod

Tausende von Kunden weltweit vertrauen auf die verbesserte FlexPod-XCS-Plattform, die ein neues Maß an Transparenz und Automatisierung ermöglicht, um Kunden auf ihrem Weg zum Hybrid-Cloud-Betrieb zu unterstützen. FlexPod XCS umfasst bewährte Speicher-, Netzwerk- und Servertechnologien sowie Verwaltungssoftware und wurde speziell entwickelt, um die Reaktionsfähigkeit der IT-Abteilung auf die Anforderungen des Unternehmens zu verbessern. Die Plattform bietet intelligente Erkenntnisse zur Kosten- und Performanceoptimierung, unterstützt Bereitstellungsentscheidungen mit Cloud-ähnlichen Nutzungsmodellen und erhält bestehende Konfigurationen in der FlexPod-Infrastruktur aufrecht. Durch die Vereinfachung der Bereitstellung von Daten und Anwendungen haben Unternehmen die Möglichkeit, neue Services und Workloads in der Edge- oder Core-Umgebung oder in der Cloud auszuführen.

Die Preisgestaltung von FlexPod XCS ist an Cisco Intersight Advantage und Premier Tiers sowie die aktuellen FlexPod-Preise gekoppelt.

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen liefert Systeme, Software und Cloudservices, mit denen Firmen ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal nutzen können ganz gleich, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen gut funktionieren, unterstützt NetApp Firmen bei der Entwicklung ihrer eigenen Datenstrukturen sowie dabei, wenn sie die richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Leute bereitstellen immer und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.netapp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die auf www.netapp.com/TM genannten Marken sind Markenzeichen von NetApp, Inc. Bei anderen Firmen- und Produktnamen kann es sich um Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber handeln.

Viele der hierin erwähnten Produkte und Funktionen befinden sich in verschiedenen Entwicklungsphasen und werden, wenn überhaupt, zu einem unbestimmten Zeitpunkt erhältlich sein. Der Zeitplan für die Bereitstellung dieser Produkte und Funktionen kann nach alleinigem Ermessen von Cisco oder NetApp geändert werden. Weder Cisco noch NetApp haften für Verzögerungen bei der Bereitstellung oder Nichtbereitstellung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte oder Funktionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

