New York, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) -In einer Kategorie, die von 2019 bis 2024 voraussichtlich um 3,56 Mrd. USD wachsen wird, zeigt die Ernennung bei Spark, dass der Fokus auf echter Innovation liegtSpark Networks SE, eine führende Social-Dating-Plattform für bedeutsame Beziehungen, zu der Premium-Marken wie Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate und JSwipe gehören, hat heute bekannt gegeben, dass Ken Chin die neu geschaffene Stelle des Chief Product Officer des Unternehmens antreten wird, um das weitere Wachstum der Marken zu leiten.Chin ist eine erfahrene Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung in der Produktleitung für Online-Marktplätze (eBay und SeekAsia) und E-Commerce (FarFetch). Als Group Product Manager bei eBay war er maßgeblich an der Fusion zwischen der EU Retail Promotions Platform und der globalen Plattform von eBay beteiligt. Außerdem hat er entscheidend zur Förderung von Unternehmensinnovationen bei BCG Digital Ventures beigetragen. Er verfügt über internationale Erfahrung und hat im Laufe seiner Karriere leistungsstarke Teams aufgebaut, die die digitale Transformation vorantreiben und Unternehmensinnovationen ermöglichen."Ich habe im Laufe meiner Zeit als Produktleiter viele verschiedene Markeninnovationen erlebt, aber mit Spark Networks zusammenzuarbeiten, um eine kundenorientierte Produktstrategie in einer faszinierenden Branche wie dieser umzusetzen, ist eine aufregende Gelegenheit", erklärte Chin. "Der Online-Dating-Markt ist ein unglaublich reifes Gebiet - nicht nur für Produktinnovationen und Markenwachstum, sondern auch für die Bereitstellung von Produkten, die Kunden lieben und gerne verwenden."Angesichts des schnellen Wachstums des Segments für bedeutsames Dating auf dem Online-Dating-Markt ist die Stelle des Chief Product Officer ein wichtiger Schritt im Plan von Spark Networks, der sich im Jahr 2022 auf Talente, Produkte, Technologie und Marketing konzentriert."Unsere Markenfamilie bedient rund vier Millionen Seitenaufrufe pro Tag von Singles, die nach ernsthaften Beziehungen suchen, und Millionen von zahlenden Abonnenten pro Jahr. Und da sich die Welt und die Art, wie sie online miteinander interagieren, ständig weiterentwickelt, ist es jetzt an der Zeit, in Top-Talente zu investieren, damit Spark Networks weiter die besten Benutzererlebnisse auf dem Markt anbieten kann", so Eric Eichmann, CEO von Spark Networks. "Deshalb freuen wir uns, Ken Chin als Chief Product Officer begrüßen zu dürfen. Ab Anfang des zweiten Quartals wird Ken unser kontinuierliches Engagement für Produktentwicklung und Innovation mit einer neuen Perspektive und solidem Know-how bereichern."Weitere Informationen zum Spark Networks finden Sie auf https://www.spark.net/.Informationen zu Spark Networks SE Spark Networks SE ist ein weltweit führendes Dating-Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und Niederlassungen in New York und Utah. Das wachsende Portfolio des Unternehmens an Premium- und Freemium-Dating-Apps umfasst unter anderem Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate und JSwipe. Die Spark Networks SE ist in ihrer jetzigen Form das Ergebnis der Fusion der Affinitas GmbH mit Spark Networks, Inc. im Jahr 2017 und der Übernahme von Zoosk, Inc. im Jahr 2019. Spark hat etwa eine Million monatlich zahlende Abonnenten weltweit.Pressekontakt:Für alle Medienanfragen und/oder Interviewanfragen wenden,Sie sich bitte an Meg Spenchian unter meg.spenchian@smarts.agency.Original-Content von: Spark Networks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162111/5172782