FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Neutralität/Ukraine:

"Ob eine Neutralität nach dem Modell Österreichs oder Schwedens eine Lösung wäre, müssen zuallererst die Ukrainer entscheiden. Sie wollten zum Westen gehören, haben dafür sogar einen Krieg in Kauf genommen. Österreich und Schweden sind nicht vom Westen abgekoppelt, denn sie sind beide Mitglieder der EU. Ein Weg in diese Richtung wäre für die Ukraine zumindest politisch und wirtschaftlich weit mehr als ein Trostpreis. Es bleiben aber zwei große Fragezeichen: Wäre Moskau wirklich bereit, die Ukraine nach Europa ziehen zu lassen? Putins Streben nach einer Einflusssphäre vor seinen Grenzen würde das zuwiderlaufen. Noch schwieriger: Woher sollen die Sicherheitsgarantien kommen, welche die Ukraine aus gutem Grund verlangt? (...) In Washington war zuletzt kein Wille zu erkennen, das Land zu verteidigen."/yyzz/DP/nas