Nel Hydrogen Electrolyser AS, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA (Nel, OSE:NEL), hat einen Auftrag für die Lieferung eines alkalischen Elektrolyseursystems erhalten, das umweltschonenden Wasserstoff für die Lebensmittelproduktion aus CO2 und Strom bereitstellen soll.

Die neue Factory 01 genannte Produktionsanlage von Solar Foods befindet sich in Vantaa (Finnland) im Bau. Den Einschätzungen des Unternehmens zufolge sollte die kommerzielle Produktion von Solein im ersten Halbjahr 2023 beginnen, und Factory 01 wird Solar Foods als Plattform für die Produktionssteigerung dienen. Solein wird in einem Bioprozess produziert, in dem Mikroorganismen mit Gasen (Kohlendioxid, Wasserstoff und Sauerstoff) und geringen Mengen von Nährstoffen ernährt werden.

"Dieses Projekt zeigt uns wiederum die zunehmenden Möglichkeiten für grüne Wasserstofflösungen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Solar Foods", erklärte Henning Langås, Sales Director bei Nel Hydrogen Electrolyser AS.

"Wir sind begeistert, dass der Bau von Factory 01 planmäßig verläuft. Nel liefert uns Technologie für wichtige Verfahrensschritte. Wir können es kaum erwarten, bis die Anlage 2023 in Betrieb genommen wird", so Ville-Veikko Vaaranmaa, Project Director bei Solar Foods.

Der Auftragswert beläuft sich insgesamt auf rund 2 Millionen Euro und mit der Lieferung der Ausrüstung wird gegen Ende 2022 bzw. Anfang 2023 gerechnet.

Nel ist ein global aufgestelltes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von optimalen Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien spezialisiert. Wir versorgen Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit führender Wasserstofftechnologie. Unsere Wurzeln gehen bis zum Jahr 1927 zurück und wir blicken auf eine stolze Bilanz bei der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung von Wasserstofftechnologien. Heute decken unsere Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen, jedoch ohne Schadstoffemissionen.

