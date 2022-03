DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung

First Graphene Limited: Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung für den südafrikanischen Beton- und Baustoffmarkt



17.03.2022 / 06:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen teilt mit, dass das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung mit dem in Südafrika ansässigen Nanoproof Glade Chemicals Joint Venture unterzeichnet hat, um die Vertriebsreichweite von PureGRAPH(R) Graphen auf mehreren Märkten in Südafrika mit besonderem Schwerpunkt auf dem Betonsegment zu erweitern.





Die wichtigsten Punkte



- Vertriebsvereinbarung mit Nanoproof Glade Chemical Manufacturers JV unterzeichnet, um mehrere Anwendungsmöglichkeiten einschließlich des Betonmarktes zu bedienen.



- Die Vereinbarung erweitert die Vertriebsreichweite und Präsenz im Bau- und Konstruktionssektor mit zahlreichen Möglichkeiten für das Betonzusatzmittelsegment in Südafrika.



- Folgt auf frühere Kooperationsvereinbarung mit Nanoproof Glade Chemicals JV zur Entwicklung eines Betonzusatzmittels.



- Nanoproof Glade Chemicals JV ist auf Nanotechnologielösungen für Beton, Fugenmörtel und Mörtel für die Baumaterialienindustrie spezialisiert.

Die Vertriebsvereinbarung hat eine Laufzeit von vier Jahren und beinhaltet eine Mindestabnahme von fünf Tonnen PureGRAPH(R) AQUA und Pulverprodukten innerhalb des ersten Jahres sowie eine Exklusivität für das südafrikanische Marktsegment Fertigmörtel und Beton. Der geschätzte Wert des Umsatzes liegt bei 250.000 bis 285.000 AUD im ersten Jahr, der in den folgenden Jahren der Vereinbarung überprüft und einvernehmlich festgelegt werden soll. Es gibt keine weiteren wesentlichen Bedingungen der Vereinbarung.

First Graphene hatte zuvor eine Kooperationsvereinbarung mit dem Nanoproof Glade Chemicals Joint Venture zur Entwicklung von mit PureGRAPH(R) verbesserten Betonzusatzmitteln unterzeichnet, die zur erfolgreichen Entwicklung einer Reihe von Produkten geführt hat.



Die neue Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt in First Graphenes Strategie, die Zement- und Betonindustrie, die für bis zu 8 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich ist, dabei zu unterstützen, die Emissionen bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent zu reduzieren.

Diese Emissionsziele treiben die weltweite Nachfrage nach der Entwicklung umweltfreundlicherer Lösungen für die Zement- und Betonindustrie an.

First Graphene hat sich mit mehreren erst- und zweitrangigen Branchenpartnern auf dem Zement- und Betonmarkte zusammengetan, um mit PureGRAPH(R) verbesserte Lösungen zu entwickeln, die den Sektoren helfen werden, umweltfreundlichere Ergebnisse zu erzielen.

Durch die Zugabe niedriger Dosierungen von mit PureGRAPH(R) verbesserten Betonzusatzmitteln in die Betonmischung können erhebliche Steigerungen der Festigkeit und der Dauerhaftigkeitseigenschaften erzielt werden. Aufgrund dieser Leistungssteigerung kann die Menge des in der Betonmischung verwendeten Zements reduziert werden, wodurch die CO 2 -Bilanz des hergestellten Betons verringert wird.

Nanoproof und Glade Chemical Manufacturers, die beide auf die Entwicklung von Hochleistungslösungen für das Baugewerbe und verwandte Branchen spezialisiert sind, gründeten das Joint Venture zur Entwicklung des verbesserten Zusatzmittels.

Eine Reihe von mit PureGRAPH(R) verbesserten Betonzusatzmitteln, die vom Nanoproof Glade Chemicals JV entwickelt wurden, sind jetzt für den südafrikanischen Markt über das Nanoproof Glade JV und für die Märkte außerhalb Südafrikas über First Graphene für erste Probenahmen und Versuche verfügbar.

Laut dem Marktforschungsunternehmen 360 Research Reports wird der weltweite Zement- und Betonmarkt bis 2027 auf 774 Milliarden USD geschätzt.



Michael Bell, Managing Director und CEO von First Graphene, sagte: "Die zusätzliche Vereinbarung mit Nanoproof Glade Chemicals JV ist ein bedeutender weiterer Schritt für First Graphene bei der Umsetzung unseres Markteinführungsplans, um der weltweit führende Anbieter von mit Graphen verbesserten Zement- und Betonlösungen zu werden. Nanoproof Glade Chemicals JV hat schnell eine Reihe von Zusatzmittel-Lösungen entwickelt und wird mit seiner signifikanten Durchdringung mehrerer südafrikanischer Marktsegmente dazu beitragen, unsere Reichweite auf dem Markt in diesem Teil der Welt zu vergrößern. Gleichzeitig hat First Graphene jetzt Zugang zu einer Reihe von Zusatzmitteln, die uns helfen können, zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten in den hochwertigen Zement- und Betonsegmenten zu verfolgen."





Alex Smith, Eigentümer des Nanoproof Glade Chemical Manufacturers JV, sagte: "Wir sind begeistert, diese neue Vereinbarung mit First Graphene zu schließen, die eine natürliche Erweiterung unserer früheren Entwicklungsvereinbarung ist. Wir können jetzt mehrere kommerzielle Möglichkeiten mit unserer Palette an mit PureGRAPH(R) verbesserten Betonzusatzmitteln verfolgen."





Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist in Großbritannien als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Großbritannien.





Über Nanoproof Glade Chemical Manufacturers JV

Nanoproof hat sich auf Nanotechnologielösungen für die Bau-, Sanitär- und Automobilindustrie spezialisiert. Glade Chemical Manufacturers ist ein in Südafrika ansässiger Hersteller von Hochleistungschemikalien und -materialien für die Beton- und Baumaterialienindustrie. Die beiden Unternehmen sind ein Joint Venture eingegangen, um mit Graphen verbesserten Beton, Fugenmörtel und Mörtel zu entwickeln.





PureGRAPH(R)-Produktpalette



PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R) MB-LDPE 20-30 und PureGRAPH(R) MB-EVA Masterbatches für Thermoplaste und PureGRAPH(R) MB-EVA Bitumen Masterbatch sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.



Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.



Investoren



Michael Bell

Managing Director und CEO

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. +61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson

General Manager Media

Spoke Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. +61 413 809 404



Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar



Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

17.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de